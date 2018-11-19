Діакате: Шевченко та Ребров – розумні гравці, які читали та відчували футбол

Екс-захисник Динамо Пап Діакате пригадав свої часи в українському клубі та свої враження від перебування в ньому.

"Я переходив у великий клуб з великою історією. Також зазначу, що у клубу приголомшлива інфраструктура, мені дуже сподобалася його база, коли вперше на неї потрапив. Був вражений багатьма речами в Динамо. У багатьох європейських клубів не було таких умов, які були в Києві. Був дійсно щасливий стати частиною цього легендарного клубу, який свого часу досяг серйозних успіхів на міжнародній арені. Зараз же лише з позитивом і теплом згадую свій період в Динамо.

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Завжди, коли ти приходиш в іноземний клуб, то хочеш сам вивчити погані слова. Вони точно колись знадобляться. Партнери ніколи не відмовляються тобі допомогти з цим. В Україні я навчився багатьом таким слівець.

Атмосфера в Динамо у нас була відмінна, колектив був дуже крутий! Мені вдалося підтримувати хороші відносини з усіма одноклубниками: Гусєвим, Алієвим, Мілевським, Ярмоленком, Кравецем, Зозулею...

Ніяких ігрових труднощів не було. Мені вдалося досить швидко зрозуміти всі, що від мене вимагали та влитися в колектив. Адаптація пройшла непогано, можна сказати, що відчув себе на час в своїй тарілці.

Особливо круто було, коли я дебютував в Лізі чемпіонів. Це було неймовірно. Моя давня мрія збулася. Вперше почув гімн Ліги чемпіонів, будучи на поле... Це просто сон, який став реальністю. Чесно, вдячний Динамо за цей досвід і емоції.

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Не чекав, але дуже радий, що мені пощастило грати в одній команді з Шевченком. Також дуже гордий, що пограв разом з Сергієм Ребровим. Вони були дуже сильними і розумними футболістами, які відмінно читали і відчували футбол, дуже працелюбні і приємні в спілкуванні", – сказав Діакате FootBoom.