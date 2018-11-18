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Екс-захисник Динамо-2 Карп: Я поїхав з України через війну

18:18 1266 Читать на русском
Екс-захисник Динамо-2 Карп: Я поїхав з України через війну
Кетелін Карп / ФК Уфа

Захисник російської Уфи Кетелін Карп, який виступав у складі Динамо-2, розповів про свій етап кар'єри в Україні.

"Динамо запропонувало мені контракт. Я порадився зі своїм агентом Аркадієм Запорожаном і вирішив відправитися до Києва. Там я виступав за Динамо-2. Спочатку у мене були проблеми, зокрема і з партнерами по команді, але потім все змінилося на краще. Хотів би подякувати за підтримку Олександра Хацкевича, який тепер тренує першу команду.

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Я міг би залишитися в Динамо, але війна в Україні змусила мене піти. Крім того, я хотів пограти на більш високому рівні", – цитує Карпа moldfootball.com.

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Теги
Динамо Динамо Динамо-2 Динамо-2 Уфа Уфа Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Кетелін Карп Кетелін Карп
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