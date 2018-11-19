Диакате: Шевченко и Ребров – умные игроки, которые читали и чувствовали футбол

Экс-защитник Динамо Пап Диакате вспомнил времена в украинском клубе и свои впечатления от пребывания в нем.

"Я переходил в большой клуб с великой историей. Также отмечу, что у клуба потрясающая инфраструктура, мне очень понравилась его база, когда впервые на нее попал. Был поражен многими вещами в Динамо. У многих европейских клубов не было таких условий, какие были в Киеве. Был действительно счастлив стать частью этого легендарного клуба, в свое время достигшего серьезных успехов на международной арене. Сейчас же лишь с позитивом и теплом вспоминаю свой период в Динамо.

Шевченко как-то сказал Ярмоленко: "Если ты не работаешь, то всегда будешь обычным игроком", – Диакате

Всегда, когда ты приходишь в иностранный клуб, то хочешь сам выучить плохие слова. Они точно когда-то пригодятся. Партнеры никогда не отказываются тебе помочь с этим. В Украине я обучился многим таким словечкам.

Атмосфера в Динамо у нас была отличная, коллектив был очень крутой! Мне удалось поддерживать хорошие отношения со всеми одноклубниками: Гусевым, Алиевым, Милевским, Ярмоленко, Кравецом, Зозулей... В общем, со многими.

никаких трудностей не было. Мне удалось довольно быстро понять все, что от меня требовали и влиться в коллектив. Адаптация прошла неплохо, можно сказать, что почувствовал себя на время в своей тарелке.

Особенно круто было, когда я дебютировал в Лиге чемпионов. Это было невероятно. Моя давняя мечта сбылась. Впервые услышал гимн Лиги чемпионов, будучи на поле... Это просто сон, который стал реальностью. Честно, благодарен Динамо за этот опыт и эмоции.

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Не ожидал, но очень рад, что мне посчастливилось с играть в одной командес Шевченко. Также очень горд, что поиграл вместе с Сергеем Ребровым. Они были очень сильными и умными футболистами, которые отлично читали и чувствовали футбол, весьма трудолюбивы и приятны в общении", – сказав Діакате FootBoom.