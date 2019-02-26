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Диаби завершил карьеру

12:47 48 Читати українською
Диаби завершил карьеру
Абу Диаби / соцсети

Бывший хавбек Арсенала Абу Диаби объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я сообщаю, что завершаю свою карьеру", – сказал Диаби RMC Sport.

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Француз известен своими выступлениями в составе лондонского Арсенала, а также огромным количеством травм, которые оставляли его вне игры на долгие промежутки времени. За 9 лет на Эмирейтс хавбек провел лишь 122 матча.

"Желаем тебе всего наилучшего после завершения карьеры", – говорится в сообщении Арсенала в Twitter.

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Теги
Англия Абу Диаби Абу Диаби Арсенал Арсенал Марсель Марсель Осер Осер Видеоновости
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