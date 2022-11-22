Анхель Ді Марія вважає, що збірна Аргентини потрапила до офсайдної пастки.

Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія визначив головну причину поразки своєї команди у стартовому матчі ЧС-2022 від Саудівської Аравії (1:2).

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"Ми потрапили до їхньої пастки, до офсайдної пастки. Але важливо продовжувати працювати, ця група гравців дуже добре справляється", – цитує слова Ді Марії офіційний сайт аргентинської асоціації футболу.

Нагадаємо, що словенський суддя Славко Вінчич скасував у першому таймі три голи "альбіселесте" через положення поза грою.

Головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні раніше заявив, що ці офсайди були міліметровими.

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