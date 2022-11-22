Ді Марія назвав головну причину поразки Аргентини від Саудівської Аравії
Анхель Ді Марія вважає, що збірна Аргентини потрапила до офсайдної пастки.
Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія визначив головну причину поразки своєї команди у стартовому матчі ЧС-2022 від Саудівської Аравії (1:2).
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"Ми потрапили до їхньої пастки, до офсайдної пастки. Але важливо продовжувати працювати, ця група гравців дуже добре справляється", – цитує слова Ді Марії офіційний сайт аргентинської асоціації футболу.
Нагадаємо, що словенський суддя Славко Вінчич скасував у першому таймі три голи "альбіселесте" через положення поза грою.
Головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні раніше заявив, що ці офсайди були міліметровими.
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