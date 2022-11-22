"Це дуже тяжкий удар для всіх нас, ми не очікували такого початку. Немає жодних виправдань. Ми будемо єдиними як ніколи. Ця команда сильна та показала це. У такій ситуації ми не були вже давно. Тепер мусимо показати, що ми – справжня команда.

Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Все відбувається не так. Ми повинні готуватися до того, що на нас чекає. Повинні перемагати, і це залежить від нас. Ми знали, що Саудівська Аравія – команда з хорошими гравцями, які добре рухають м'яч і багато ходять уперед. Ми працювали над цим, але іноді трохи поспішали", – цитує Мессі прес-служба збірної Аргентини.

До слова, сьогодні чинні чемпіони Південної Америки програли потенційно найслабшій команді в своїй групі на ЧС-2022. Також Аргентина зіграє проти Мексики та Польщі.

Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє