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"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков

09:43 64 Читати українською
"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков остался недоволен уровнем игроков команды.

"У меня нет селекционных сборов, поэтому игроков нужно проверять по ходу контрольных матчей. Не скрою, некоторые исполнители еще не дотягивают до уровня сборной и требований, которые здесь выдвигают.

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Скажу честно, что и ребята, которые выходили на замену, провалили игру. После матча у меня с командой состоялся очень серьезный разговор. Видно было еще перед поединком, что концентрация у игроков не на должном уровне. И об этом я их предупреждал перед самой игрой. И мастерства не хватило. Второй тайм был провален командой полностью", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Отметим, что сборная Украины U-17 в большинстве переиграла сверстников из Азербайджана 4:2 в рамках 2-го тура мемориала им. Банникова.

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Турнир памяти Виктора Банникова Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17
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