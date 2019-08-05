"Деякі фанати дивуються, зустрічаючи мене в Угорщині, не всі знають, що я треную Ференцварош", – Ребров

Головний тренер чемпіонів Угорщини розповів про свою популярність у сусідній країні.

"Став відомим завдяки кар'єрі футболіста, тепер мене впізнають у всьому світі. Коли вирушаю з сім'єю у відпустку, мене часто зупиняють фанати, але ми до цього звикли. Шанувальників потрібно поважати, цінувати, мені ніколи не доводилося когось відганяти.

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Так, часто зупиняють в Будапешті. Багато людей, не тільки угорці, а й багато туристів з України. Ніколи б не подумав, що так багато моїх співвітчизників приїжджають в Угорщину, щоб подивитися визначні пам'ятки.

Деякі люди дивуються, коли зустрічають мене в Угорщині, але є й ті, хто знає, що я треную Ференцварош", – цитує Реброва Nemzeti Sport.

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