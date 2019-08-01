Визначились усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: Швед та Ребров дізнались суперників

Сергій Ребров на чолі Ференцвароша вирушить у Хорватію в рамках наступного етапу кваліфікації ЛЧ.
Динамо Загреб протистоятиме угорському Ференцварошу за путівку в останній раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.
Мар'ян Швед матиме шанс проявити себе у дуелі з румунським ЧФР.
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Црвена Звезда та Марібор проходять у наступний раунд, БАТЕ припинив боротьбу у турнірі
Вашій увазі усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:
ПАОК – Аякс
ЧФР Клуж – Селтік
АПОЕЛ – Карабах
Динамо Загреб – Ференцварош
Црвена Звезда – Копенгаген
Марібор – Русенборг
Краснодар – Порту
Брюгге – Динамо
Базель – ЛАСК
Істанбул Башакшехір – Олімпіакос
Перші поєдинки відбудуться 6-7 серпня. Матчі-відповіді – 13 серпня.
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