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Визначились усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: Швед та Ребров дізнались суперників

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Визначились усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: Швед та Ребров дізнались суперників
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Сергій Ребров на чолі Ференцвароша вирушить у Хорватію в рамках наступного етапу кваліфікації ЛЧ.

Динамо Загреб протистоятиме угорському Ференцварошу за путівку в останній раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Мар'ян Швед матиме шанс проявити себе у дуелі з румунським ЧФР.

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Вашій увазі усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

ПАОК – Аякс

ЧФР Клуж – Селтік

АПОЕЛ – Карабах

Динамо Загреб – Ференцварош

Црвена Звезда – Копенгаген

Марібор – Русенборг

Краснодар – Порту

Брюгге – Динамо

Базель – ЛАСК

Істанбул Башакшехір – Олімпіакос

Перші поєдинки відбудуться 6-7 серпня. Матчі-відповіді – 13 серпня.

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Українці за кордоном Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Сергій Ребров Сергій Ребров
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