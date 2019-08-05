"Некоторые фанаты удивляются, встречая меня в Венгрии, не все знают, что я тренирую Ференцварош", – Ребров

Главный тренер чемпионов Венгрии рассказал о своей популярности в соседней стране.

"Стал известным благодаря карьере футболиста, теперь меня узнают во всем мире. Когда отправляюсь с семьей в отпуск, меня часто останавливают фанаты, но мы к этому привыкли. Поклонников нужно уважать, ценить, мне никогда не приходилось кого-то отгонять.

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Да, часто останавливают в Будапеште. Многие люди, не только венгры, но и много туристов из Украины. Никогда бы не подумал, что так много моих соотечественников приезжают в Венгрию, чтобы посмотреть достопримечательности.

Некоторые люди удивляются, когда встречают меня в Венгрии, но есть и те, кто знает, что я тренирую Ференцварош", – цитирует Реброва Nemzeti Sport.

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