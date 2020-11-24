20-річний оборонець Баварії розпочав наступний етап відновлення після пошкодження, через яке не грає вже місяць.

Канадський лівий захисник травмував гомілкостоп наприкінці жовтня у матчі з Анйтрахтом. Очікувалося, що Девіс не вийде на поле до кінця року, але він відновлюється доволі швидко.

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Альфонсо вже розпочав індивідувальні тренування на полі та протягом найближчих днів теж займатиметься окремо. Рішення про його залучення до занять з командою приймуть пізніше, з урахуванням процесу відновлення, інформує офіційний сайт мюнхенського клубу.

Нагадаємо, Девіс перебрався в Баварію влітку 2019-го з Ванкувера за 10 млн євро. У поточному сезоні встиг зіграти 8 поєдинків у всіх турнірах та віддав 1 асист. Баварія лідирує в Бундеслізі після 8 турів, випереджаючи Борусію Д і Байєр на 1 очко.

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