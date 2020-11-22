Після непереконливих виступів Німеччини в Лізі націй Юргена Клоппа знову почали сватати на місце Йоахіма Льова, але наразі наставник Бундестім зберігає свою посаду.

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"Я вже маю доволі напружену роботу, тому на це банально бракуватиме часу. У майбутньому – можливо. Я не впевнений, чи хтось взагалі контактував зі мною з цього приводу. Але, якщо вони не знають, я маю роботу в Ліверпулі. І хоч погода тут знову погана, мені це подобається.

Тут я відповідаю за багато речей, тому наразі не буду шукати іншого виклику. У мене достатньо проблем після прокидання вранці. Взагалі, це одне з питань, на які мені доводиться відповідати чи не найчастіше в житті", – цитує Клоппа Goal.com.

Зауважимо, контракт 53-річного Юргена з мерсисайдцями розрахований до 30 червня 2024-го. За час роботи в Ліверпулі Клопп привів команду до перемоги в ЛЧ та першого чемпіонства Англії за 30 років.

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