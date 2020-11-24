20-летний защитник Баварии начал следующий этап восстановления после повреждения, из-за которого не играет уже месяц.

Канадский левый защитник травмировал голеностоп в конце октября в матче с Анйтрахтом. Ожидалось, что Дэвис не выйдет на поле до конца года, но он восстанавливается довольно быстро.

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Альфонсо уже начал индивидувальные тренировки на поле и в ближайшие дни тоже будет заниматься отдельно. Решение о его привлечении к занятиям с командой примут позже, с учетом процесса восстановления, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, Дэвис перебрался в Баварию летом 2019-го из Ванкувера за 10 млн евро. В текущем сезоне успел сыграть 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 ассист. Бавария лидирует в Бундеслиге после 8 туров, опережая Боруссию Д и Байер на 1 очко.

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