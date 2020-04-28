Девіч зворушливо прокоментував завершення своєї кар'єри – форвард не забув і про збірну України

Екс-форвард збірної України Марко Девіч підвів підсумок своєї кар'єри гравця.

"Я щасливий і гордий, що у мене був шанс займатись тим, що я люблю найбільше.

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Я хочу подякувати своїй сім'ї, батькам і усім дорогим друзям за нескінченну любов і підтримку, яку вони дарували мені весь цей час.

Хочу подякувати керівникам, тренерам, гравцям команд і збірній України, і всім тим, з ким я мав честь співпрацювати. Кожен кінець – це новий початок" – написав Девіч в Instagram.

В УПЛ Марко захищав кольори Волині, Металіста та Шахтаря. У складі збірної України Девіч провів 35 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

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