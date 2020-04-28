Девич трогательно прокомментировал завершение своей карьеры – форвард не забыл и о сборной Украины

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич подвел итог своей карьеры игрока.

"Я счастлив и горд, что у меня был шанс заниматься тем, что я люблю больше всего.

Девич поделился сомнениями относительно прощального матча

Я хочу поблагодарить свою семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время.

Хочу поблагодарить руководителей, тренеров, игроков команд и сборной Украины, и всех тех, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец – это новое начало", – написал Девич в Instagram.

В УПЛ Марко защищал цвета Волыни, Металлиста и Шахтера. В составе сборной Украины Девич провел 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

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