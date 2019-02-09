Як отримати дві жовті та вилучення за неспортивну поведінку протягом двох секунд – майстер-клас від Максі Гомеса

В матчі 23 туру чемпіонату Іспанії Хетафе – Сельта трапився неординарний епізод. Нападник гостей Максиміліано Лопес отримав дві жовті картки за неспортивну поведінку – і це протягом буквально двох секунд.

Наприкінці першого тайму матчу Хетафе – Сельта арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота гостей. Гравець Хетафе Мата вже збирався виконувати удар, аж тут трапилось дещо дивне.

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Нападник Сельти Максі Гомес, вочевидь, щось сказав рефері, за що отримав дві жовті картки протягом кількох миттєвостей. Як наслідок – вилучення. Пенальті, до слова, був реалізований.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Гомес забив 9 голів у чемпіонаті Іспанії. Раніше 22-річний уругваєць став об'єктом інтересу Барселони та Вест Хема.

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