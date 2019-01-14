Калітвінцев буде готуватися до весняної частини сезону з дублем Динамо

Півзахисник київського Динамо Владислав Калітвінцев, який не потрапив до складу команди на збори в Іспанії, розповів про своє майбутнє.

"Моє майбутнє? Поки все вирішується, післязавтра працюватиму з дублем. Оренда або трансфер? Поки рано про це говорити. Будуть якісь конкретні варіанти, тоді вже можна буде про щось говорити.

Михайліченко не проходив медогляд з гравцями Динамо

У нас була розмова з Хацкевичем перед відпусткою. Ми тоді поговорили, і я вже знав, що мене не візьмуть на збори", – цитує Калітвінцева Sportarena.

У нинішньому сезоні Калітвінцев зіграв всього лише 1 матч в чемпіонаті України. Він є вихованцем Динамо, з яким підписав перший професійний контракт ще в 2009 році. Однак основним виконавцем киян так і не став. Раніше виступав на правах оренди за Зорю, Чорноморец і чеський Слован.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв