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Калітвінцев буде готуватися до весняної частини сезону з дублем Динамо

20:34 277 Читать на русском
Калітвінцев буде готуватися до весняної частини сезону з дублем Динамо
Владислав Калітвінцев / фото із соцмереж

Півзахисник київського Динамо Владислав Калітвінцев, який не потрапив до складу команди на збори в Іспанії, розповів про своє майбутнє.

"Моє майбутнє? Поки все вирішується, післязавтра працюватиму з дублем. Оренда або трансфер? Поки рано про це говорити. Будуть якісь конкретні варіанти, тоді вже можна буде про щось говорити.

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У нас була розмова з Хацкевичем перед відпусткою. Ми тоді поговорили, і я вже знав, що мене не візьмуть на збори", – цитує Калітвінцева Sportarena.

У нинішньому сезоні Калітвінцев зіграв всього лише 1 матч в чемпіонаті України. Він є вихованцем Динамо, з яким підписав перший професійний контракт ще в 2009 році. Однак основним виконавцем киян так і не став. Раніше виступав на правах оренди за Зорю, Чорноморец і чеський Слован.

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Теги
Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Динамо Динамо
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