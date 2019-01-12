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Калітвінцев спростував інформацію про перехід у Десну

18:10 277 Читать на русском
Калітвінцев спростував інформацію про перехід у Десну
Владислав Калітвінцев / соцмережі

Півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев заявив, що не мав контактів з Десною.

"Не знаю, навіщо це все вигадали – про мене і Десну. Це абсолютна неправда, на мене з Десни навіть ніхто не виходив", – цитує Калітвінцева dynamo.kiev.ua.

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У сезоні 2018/19 Калітвінцев провів у складі Динамо лише 1 поєдинок. Його контракт діє до 2020 року.

Динамо після першої частини сезону займає 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і має 38 очок.

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