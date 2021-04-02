Нападник Десни Пилип Будківський не допоможе команді у найближчих матчах чемпіонату України.

Нападник зазнав пошкодження ноги та не зможе зіграти протягом наступних 2-3 тижнів, повідомляє Футбол News.

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Будківському не знадобиться операція, проте його участь у поєдинках з Олімпіком, Олександрією та Минаєм виключена.

До слова, Пилип провів 19 матчів у складі Десни у поточному сезоні, відзначившись 7 голами та 3 асистами.

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