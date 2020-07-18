Десна визначилася із домашнім стадіоном на Лігу Європи, – журналіст

Керівництво чернігівської Десни домовилося про майбутнє використання двох вітчизняних арен для єврокубкових матчів у наступному сезоні.

У разі виходу в групу Ліги Європи свої домашні матчі восени Десна проводитиме в Одесі. Про це журналіст Ігор Бурбас написав у своєму твіттері.

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За його інформацією, боси сіверян мають домовленість із новими власниками стадіону Чорноморець. Прикметно, що раніше цю функцію чернігівці готували для Арени Львів. Натомість поєдинки кваліфікації другого за рангом турніру Десна запланувала грати на київській Оболонь-Арені. Домашня арена чернігівців – стадіон імені Гагаріна – не відповідає вимогам УЄФА.

До слова, за тур до кінця чемпіонату сіверяни посідають 4-те місце та на два пункти відстають від луганської Зорі. Саме в матчі проти "мужиків" 19 липня визначиться доля путівки до групового етапу ЛЄ.

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