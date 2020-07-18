toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЕМ - УОТФОРД

Десна визначилася із домашнім стадіоном на Лігу Європи, – журналіст

08:55 - Читать на русском
Десна визначилася із домашнім стадіоном на Лігу Європи, – журналіст
Хльобас, Арвеладзе та інші сіверяни / ФК Десна

Керівництво чернігівської Десни домовилося про майбутнє використання двох вітчизняних арен для єврокубкових матчів у наступному сезоні.

У разі виходу в групу Ліги Європи свої домашні матчі восени Десна проводитиме в Одесі. Про це журналіст Ігор Бурбас написав у своєму твіттері.

Зоря – Десна: Бєлік назвав фаворита у боротьбі за "бронзу" УПЛ

За його інформацією, боси сіверян мають домовленість із новими власниками стадіону Чорноморець. Прикметно, що раніше цю функцію чернігівці готували для Арени Львів. Натомість поєдинки кваліфікації другого за рангом турніру Десна запланувала грати на київській Оболонь-Арені. Домашня арена чернігівців – стадіон імені Гагаріна – не відповідає вимогам УЄФА.

До слова, за тур до кінця чемпіонату сіверяни посідають 4-те місце та на два пункти відстають від луганської Зорі. Саме в матчі проти "мужиків" 19 липня визначиться доля путівки до групового етапу ЛЄ.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі

blog_ava
Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби
00:37
6839
Теги
Оболонь-Арена Чорноморець Десна Десна Ліга Європи Ігор Бурбас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
7
хв
Верона
18:15
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук