Десна определилась с домашним стадионом на Лигу Европы, – журналист

Руководство черниговской Десны договорилось о будущем использовании двух отечественных арен для еврокубковых матчей в следующем сезоне.

В случае выхода в группу Лиги Европы свои домашние матчи осенью Десна будет проводить в Одессе. Об этом журналист Игорь Бурбас написал в своем твиттере.

Заря – Десна: Белик назвал фаворита в борьбе за "бронзу" УПЛ

По его информации, боссы северян имеют договоренность с новыми владельцами стадиона Черноморец. Примечательно, что ранее эту функцию черниговцы готовили для Арены Львов. В свою очередь поединки квалификации второго по рангу турнира Десна запланировала играть на киевской Оболонь-Арене. Домашняя арена черниговцев – стадион имени Гагарина – не соответствует требованиям УЕФА.

К слову, за тур до конца чемпионата северяне занимают 4-е место и на два пункта отстают от луганской Зари. Именно в матче против "мужиков" 19 июля определится судьба путевки в групповой этап ЛЕ.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі