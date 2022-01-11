Напередодні Олександрія представила 29-річного футболіста у статусі новачка команди, не розкривши деталей переходу.

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За інформацією FanDay, це сталося через те, що трансфер поки не вдалося зареєструвати. Калітвінцев залишається у заявці Десни на нинішній сезон. Владислав подавав заяву про одностороннє розірвання контракту через невиплату зарплати за два місяці. Наразі жодного рішення щодо цього питання від відповідних комітетів УАФ також не надходило.

Водночас Десна обурена тим, що гравець, який не перебував у статусі вільного агента, проводив переговори з іншим клубом, а цей клуб уже оголосив про його підписання, не поінформувавши чернігівців у письмовій формі. Клуб намагається опротестувати цей трансфер, вже направивши листи до ФК Олександрія та на адресу футболіста В.Ю. Калітвінцева. Справу розглядатимуть юристи.

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