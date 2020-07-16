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Десна – Олександрія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

18:15 - Читать на русском
Десна – Олександрія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Десна – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ 16 липня 2020 / ФК Олександрія

Десна в Чернігові приймає Олександрію в рамках 31-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

9’ Йоонас Тамм
 
Дмитро Шастал 32’
9’ Йоонас Тамм
32’ Дмитро Шастал

Матч та онлайн-трансляція Десна – Олександрія стартує о 19:00. Гру транслює телеканал УНІАН, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Прем'єр-ліги. На момент початку гри Десна та Олександрія посідали 4 і 5 місця відповідно. Команда Олександра Рябоконя вже гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги Європи, а от олександрійці вимушені здобувати путівку в єврокубки через плей-офф, позаяк точно фінішують п'ятими.

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Цікаво, що у поточному сезоні Десна є вкрай незручним суперником для підопічних Шарана. Всі 3 попередні матчі чемпіонату завершилися перемогами чернігівців із загальним рахунком 10:1.

Стартові склади:

Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Гітченко, Западня, Фаворов, Арвеладзе, Картушов, Хльобас, Кузик, Філіппов.

Запасні: Литовка, Єрмаков, Огіря, Дем'яненко, Тотовицький, Мостовий, Старенький, Будківський, Імереков.

Олександрія: Білик, Бухал, Мельник, Стецьков, Мірошніченко, Довгий, Грицук, Шастал, Банада, Мишенко, Задерака.

Запасні: Рудик, Гордієнко, Бабогло, Ковалець, Протасов, Безбородько, Шендрік, Гречишкін, Устименко.

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