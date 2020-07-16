Десна – Александрия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Десна в Чернигове принимает Александрию в рамках 31-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Десна – Александрия стартует в 19:00. Игру транслирует телеканал УНИАН, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 31-го тура Премьер-лиги. На момент начала игры Десна и Александрия занимали 4 и 5 места соответственно. Команда Александра Рябоконя уже гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы, а вот александрийцы вынуждены добывать путевку в еврокубки через плей-офф, так как точно финишируют пятыми.

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Интересно, что в текущем сезоне Десна является крайне неудобным соперником для подопечных Шарана. Все 3 предыдущих матча чемпионата завершились победами черниговцев с общим счетом 10:1.

Стартовые составы:

Десна: Паст, Тамм, Домбровский, Гитченко, Западня, Фаворов, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Кузык, Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Огиря, Демьяненко, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Будковский, Имереков.

Александрия: Билык, Бухал, Мельник, Стецьков, Мирошниченко, Довгий, Грицук, Шастал, Банада, Мышенко, Задерака.

Запасные: Рудык, Гордиенко, Бабогло, Ковалец, Протасов, Безбородько, Шендрик, Гречишкин, Устименко.

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