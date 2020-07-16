Десна не зіграє єврокубкові матчі у Чернігові – спортивний директор клубу озвучив можливі варіанти

Очільник Десни Вадим Мельник розповів про найближчі плани клубу.

"Думаю, до кінця ще ніхто не розуміє, яке це досягнення для клубу. Я прийшов у Десну ще гравцем, тоді вона виступала у Другій лізі, а зараз ми домоглися виконання нашої мрії.

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Ми не збираємося зупинятися на досягнутому, тому команда намагатиметься піднятися ще вище у турнірній таблиці. Ми не приховуємо, що хочемо завоювати медалі.

Де Десна гратиме єврокубкові матчі? На жаль, це буде не у Чернігові. Кваліфікацію можна зіграти на Оболонь-Арені, стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Груповий раунд можуть прийняти НСК Олімпійський, Арена-Львів, Дніпро-Арена і стадіон Чорноморець. Зараз опрацьовуються різні варіанти, але остаточного рішення поки немає.

Щодо реконструкції домашнього стадіону Десни... Точних термінів сказати не можу. Питання вирішується, адже стадіон не належить місту – це державний об'єкт", – сказав Мельник у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 30-ти турів Десна з 55 очками посідає четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі та Динамо на два і один пункт відповідно. Підопічні Шарана з 45 балами – п'яті.

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