Коробенко не підійшов Динамо – хавбека заявив Інгулець
19:47 - Читать на русском
Андрій Коробенко не зумів вразити наставника Динамо Мірчу Луческу.
Інгулець заявив на чемпіонат України 24-річного хавбека Андрія Коробенка, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Півзахисник перебував на перегляді Динамо, але не отримав прописки у київському клубі. У минулому сезоні Андрій також захищав кольори Інгульця, де провів в УПЛ 4 матчі.
Коробенко є вихованцем Шахтаря, футболіст вже встиг пограти за Чорноморець, Маріуполь та Рух.
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