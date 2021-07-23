Інгулець заявив на чемпіонат України 24-річного хавбека Андрія Коробенка, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Півзахисник перебував на перегляді Динамо, але не отримав прописки у київському клубі. У минулому сезоні Андрій також захищав кольори Інгульця, де провів в УПЛ 4 матчі.

Коробенко є вихованцем Шахтаря, футболіст вже встиг пограти за Чорноморець, Маріуполь та Рух.

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