Будковский решил не продлевать контракт с Десной и покинул клуб в статусе свободного агента, сообщает официальная Facebook-страница черниговцев.

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Добавим, что это далеко не первый игрок, с которым попрощается Десна этой зимой. Тотовицкий, Болбат, Юрченко, Калитвинцев тоже могут уйти из клуба в ближайшее время.

Одной из причин такой ситуации в клубе называют нежелание владельца Десны инвестировать в черниговскую команду – он всерьез рассматривает возможность приобретения российской команды (среди вероятных вариантов – подмосковные Химки).

Добавим, что Будковский провел за Десну в общей сложности 52 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистам. Филипп является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Ильичевец, Севастополь, Заря, Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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