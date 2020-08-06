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Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта Шахтаря

19:04 -
Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта Шахтаря
Євген Ісаєнко / Фото ФК Динамо

Динамо U-21 приймало Десну в рамках підготовки до нового сезону. Читайте звіт спарингу на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо U-21 – Десна – 2:2

Голи: Ісаєнко, 55, 80 – Калітвінцев, 4, Філіппов, 48

Несподівано для господарів чернігівська команда швидко відкрила рахунок. Владислав Калітвінцев потужно вистрілив здалеку та застав зненацька воротаря суперника – шедевральний гол. Після перерви Десна подвоїла перевагу завдяки влучному удару Філіппова.

Рятувати киян взявся 19-річний форвард Євген Ісаєнко. За кілька хвилин після голу Філіппова юний талант відквитав один м'яч, а вже ближче до фінального свистка відзначився дублем, зафіксувавши результативну нічию.

Варто відзанчити, що за гостей дебютував український "Неймар" – Михайло Мудрик, 19-річний гравець належить Шахтарю та захищатиме кольори Десни у наступному сезоні на правах оренди.

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Теги
Євген Євген Ісаєнко Динамо U-21 Динамо U-21 Михайло Михайло Мудрик Олександр Олександр Філіппов Десна Десна Відеоновини Товариські матчі
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