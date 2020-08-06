Десна не втримала перемогу над Динамо U-21 – гол-красень та дебют таланта Шахтаря

Товариський матч
Динамо U-21 – Десна – 2:2
Голи: Ісаєнко, 55, 80 – Калітвінцев, 4, Філіппов, 48
Несподівано для господарів чернігівська команда швидко відкрила рахунок. Владислав Калітвінцев потужно вистрілив здалеку та застав зненацька воротаря суперника – шедевральний гол. Після перерви Десна подвоїла перевагу завдяки влучному удару Філіппова.
Рятувати киян взявся 19-річний форвард Євген Ісаєнко. За кілька хвилин після голу Філіппова юний талант відквитав один м'яч, а вже ближче до фінального свистка відзначився дублем, зафіксувавши результативну нічию.
Варто відзанчити, що за гостей дебютував український "Неймар" – Михайло Мудрик, 19-річний гравець належить Шахтарю та захищатиме кольори Десни у наступному сезоні на правах оренди.