Десна не удержала победу над Динамо U-21 – гол-красавец и дебют таланта Шахтера

Динамо U-21 принимало Десну в рамках подготовки к новому сезону. Читайте отчет спарринга на Футбол 24.

Товарищеский матч

Динамо U-21 – Десна – 2:2

Голы: Исаенко, 55, 80 – Калитвинцев, 4, Филиппов, 48

"Шансов было бы практически ноль": лидер Десны хочет сыграть в Лиге Европы против Милана

Неожиданно для хозяев черниговская команда быстро открыла счет. Владислав Калитвинцев мощно выстрелил издали и застал врасплох вратаря соперника – шедевральный гол. После перерыва Десна удвоила преимущество благодаря точному удару Филиппова.

Спасать киевлян взялся 19-летний форвард Евгений Исаенко. Через несколько минут после гола Филиппова юный талант отыграл один мяч, а уже ближе к финальному свистку отметился дублем, зафиксировав результативную ничью.

Стоит отметить, что за гостей дебютировал украинский "Неймар" – Михаил Мудрик, 19-летний игрок принадлежит Шахтеру и будет защищать цвета Десны в следующем сезоне на правах аренды.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо