Десна не удержала победу над Динамо U-21 – гол-красавец и дебют таланта Шахтера

Товарищеский матч
Динамо U-21 – Десна – 2:2
Голы: Исаенко, 55, 80 – Калитвинцев, 4, Филиппов, 48
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Неожиданно для хозяев черниговская команда быстро открыла счет. Владислав Калитвинцев мощно выстрелил издали и застал врасплох вратаря соперника – шедевральный гол. После перерыва Десна удвоила преимущество благодаря точному удару Филиппова.
Спасать киевлян взялся 19-летний форвард Евгений Исаенко. Через несколько минут после гола Филиппова юный талант отыграл один мяч, а уже ближе к финальному свистку отметился дублем, зафиксировав результативную ничью.
Стоит отметить, что за гостей дебютировал украинский "Неймар" – Михаил Мудрик, 19-летний игрок принадлежит Шахтеру и будет защищать цвета Десны в следующем сезоне на правах аренды.
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