Чернігівська Десна дотиснула дніпрян у матчі 4-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Обидві команди жваво провели перший тайм, але забити вдалось лише господарям. Калітвінцев із флангу подав на Безбородька, а той ударом головою вразив ворота Паста.

Десна у божевільному матчі з двома вилученнями дотиснула СК Дніпро-1 й очолила турнірну таблицю УПЛ

По перерві Ді Франко й Піхальонок залишили СК Дніпро-1 вдев'ятьох, але команда Йовічевіча зрівняла ситуацію на табло – це Довбик реалізував вихід віч-на-віч. Все ж, Десна скористалась кількісною перевагою та вирвала перемогу зусиллями Завійського – 2:1.

Для сіверян це четверта поспіль звитяга, вони з 12-ма заліковими балами очолили турнірну таблицю Прем'єр-ліги. СК Дніпро-1 із сімома очками залишився п'ятим.