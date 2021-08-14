Черниговская Десна дожала днепрян в матче 4-го тура Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Обе команды живо провели первый тайм, но забить удалось лишь хозяевам. Калитвинцев с фланга подал на Безбородько, а тот ударом головой поразил ворота Паста.

Десна в сумасшедшем матче с двумя удалениями обыграла СК Днепр-1 и возглавила турнирную таблицу УПЛ

После перерыва Ди Франко и Пихаленок оставили СК Днепр-1 вдевятером, но команда Йовичевича сравняла ситуацию на табло – это Довбик реализовал выход один на один. Тем не менее, Десна воспользовалась численным перевесом и вырвала победу усилиями Завийского – 2:1.

Для северян это четвертая подряд победа, они с 12-ю зачетными баллами возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги. СК Днепр-1 с семью очками остался пятым.