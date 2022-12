Most caps for France men's national team:



◉ 143 - Hugo Lloris

◎ 142 - Lillian Thuram

◎ 123 - Thierry Henry

◎ 118 - Olivier Giroud

◎ 116 - Marcel Desailly

◎ 114 - Antoine Griezmann



