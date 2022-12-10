Окрім того, Льоріс випередив Тьєррі Анрі та Фаб'єна Бартеза, які мали найбільшу кількість ігор серед французів на Мундіалях – по 17. Матч з англійцями став для Уго 18-м за цим показником.

Нагадаємо, Льоріс дебютував за національну команду у 2008 році.

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