Льоріс встановив два унікальних досягнення за збірну Франції
Воротар "трикольорових" Уго Льоріс вписав своє ім'я в історію національної команди.
Поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022 між Англією і Францією став для голкіпера "гальских півнів" Уго Льоріса рекордним за головну команду країни.
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Для 35-річного воротаря ця гра виявилась 143-ю у футболці "синіх", що дозволило йому стати одноосібним лідером за кількістю зіграних матчів, повідомляє Squawka. Попередній рекорд (142 матчі) належав Ліліану Тюраму.
Окрім того, Льоріс випередив Тьєррі Анрі та Фаб'єна Бартеза, які мали найбільшу кількість ігор серед французів на Мундіалях – по 17. Матч з англійцями став для Уго 18-м за цим показником.
Нагадаємо, Льоріс дебютував за національну команду у 2008 році.
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