toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Дербі Каунті звинувачують у порушенні фінансового фейр-плей

06:00 244 Читать на русском
Дербі Каунті звинувачують у порушенні фінансового фейр-плей
Вейн Руні / Фото Дербі Каунті

Команда Вейна Руні відповідатиме перед дисциплінарною комісією.

Англійська футбольна ліга (EFL) звинуватила Дербі Каунті у порушені правил фінансового фейр-плей, повідомляє Sky Sports.

Руні феєрично дебютував за Дербі Каунті – капітанська пов'язка, асист і перемога над Барнслі

У EFL вважають, що за останні три роки клуб зареєстрував збитки, які перевищують допустимі норми ліги. Справу розглядатиме незалежна дисциплінарна комісія, де вислухають аргументи обох сторін.

Після 27-ми турів Чемпіоншипу Дербі Каунті перебуває на 17-й сходинці турнірної таблиці.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
"Що за українська техніка?" – Слуцький дав прочухана екс-гравцю Шахтаря Данченку на тренуванні Рубіна
13:03
7411
Теги
Англія Чемпіоншип фейр-плей Англійська футбольна ліга (EFL) Дербі Каунті Дербі Каунті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
43
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук