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Дерби Каунти обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей

17 января 06:00 56 Читати українською
Дерби Каунти обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей
Уэйн Руни / Фото Дерби Каунти

Команда Уэйна Руни будет отвечать перед дисциплинарной комиссией.

Английская футбольная лига (EFL) обвинила Дерби Каунти в нарушении правил финансового фэйр-плей, сообщает Sky Sports.

Руни феерично дебютировал за Дерби Каунти – капитанская повязка, ассист и победа над Барнсли

В EFL считают, что за последние три года клуб зарегистрировал убытки, которые превышают допустимые нормы лиги. Дело будет рассматривать независимая дисциплинарная комиссия, где выслушают аргументы обеих сторон.

После 27-ми туров Чемпионшипа Дерби Каунти находится на 17-месте турнирной таблицы.

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Теги
Англия Чемпионшип фэйр-плей Английская футбольная лига (EFL) Дерби Каунти Дерби Каунти
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