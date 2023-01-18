Нідерландець самовільно пропустив тренування перед кубковим поєдинком проти Сеути, чим розізлив тренера і партнерів, повідомляє Mundo Deportivo.

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"У мене немає жодних новин про Мемфіса. Він професіонал, і я в захваті від нього. Депай – хороший гравець для роздягальні. В принципі, я розраховую на нього в усьому. Хоче він піти чи ні. Це непроста ситуація для нього. Я не знаю, хоче він піти чи ні. Я обговорю це з ним", – висловився Хаві про цю ситуацію.

Як виявилося, 28-річний Мемфіс близький до відходу з Барси. Атлетіко заплатить за нього 3 мільйони євро, а гравець підпише контракт до літа 2025 року. Про трансфер можуть оголосити вже у найближчі години, стверджує Marca.

Нагадаємо, в цьому сезоні за Барселону Мемфіс Депай зіграв лише 206 хвилин, забивши 1 гол.

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