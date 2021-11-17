Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай став найкращим голеадором у Європі в складі національної команди.

Після останніх матчів національних збірних визначився найкращий бомбардир серед європейських команд у 2021 році – Мемфіс Депай, повідомляє Gracenote.

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Нідерландець відзначився 17 голами у складі "ораньє" впродовж календарного року та обігнав Харрі Кейна, який забив на 1 м'яч менше. До топ-3 бомбардирів потрапив і Кріштіану Роналду, який забив 13 голів за Португалію у цьому році.

Додамо, що у листопаді Мемфіс записав до свого активу 3 голи у 2 матчах за Нідерланди, дозволивши набрати 23 очки та отримати пряму путівку на ЧС-2022.

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