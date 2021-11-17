Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал лучшим голеадором в Европе в составе национальной команды.

После последних матчей национальных сборных определился лучший бомбардир среди европейских команд в 2021 году – Мемфис Депай, сообщает Gracenote.

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Нидерландец отличился 17 голами в составе "Оранье" в течение календарного года и обогнал Харри Кейна, забившего на 1 мяч меньше. В топ-3 бомбардиров попал и Криштиану Роналду, забивший 13 голов за Португалию в этом году.

Добавим, что в ноябре Мемфис записал в свой актив 3 гола в 2 матчах за Нидерланды, позволив набрать 23 очка и получить прямую путевку на ЧМ-2022.

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