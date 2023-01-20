Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай перебрався з Барселони до Мадрида.

Атлетіко на своєму офіційному сайті повідомив, що Депай став гравцем "матрацників".

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Контракт з нідерландцем розрахований на 2,5 роки. Мемфіс обійшовся Атлетіко в 3 млн євро, ще 1 млн каталонці можуть отримати бонусом.

Нагадаємо, в цьому сезоні за Барселону Мемфіс Депай зіграв лише 206 хвилин, забивши 1 гол.

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