Денисов назвав команду УПЛ, яка володіє кращим атакувальним потенціалом, аніж Динамо та Шахтар
Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов вважає напад луганців найперспективнішим у чемпіонаті України.
"Якщо говорити про атаку Зорі, вона ефективна. Яка б ротація у наконечнику Зорі не була, вони все одно виконують свою функцію, виходять і забивають.
Маркевич відверто оцінив шанси Зорі поборотися за Лігу чемпіонів
Той кадровий потенціал, який зараз є у Скрипника в атаці, його немає ані у Луческу, ані у Каштру", – заявив Денисов у програмі "Великий футбол".
Нагадаємо, Зоря після перемоги над Рухом у 20-му турі УПЛ посідає у турнірній таблиці третю сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. Від Шахтаря луганці відстають на 7 пунктів, однак мають одну гру в запасі.
Зоря перемогла Рух завдяки дублю Громова – львів'яни залишились на дні турнірної таблиці УПЛ