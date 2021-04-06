"Якщо говорити про атаку Зорі, вона ефективна. Яка б ротація у наконечнику Зорі не була, вони все одно виконують свою функцію, виходять і забивають.

Маркевич відверто оцінив шанси Зорі поборотися за Лігу чемпіонів

Той кадровий потенціал, який зараз є у Скрипника в атаці, його немає ані у Луческу, ані у Каштру", – заявив Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Зоря після перемоги над Рухом у 20-му турі УПЛ посідає у турнірній таблиці третю сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. Від Шахтаря луганці відстають на 7 пунктів, однак мають одну гру в запасі.

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