"Если говорить об атаке Зари, она эффективна. Какая бы ротация в наконечнике Зари ни была, они все равно выполняют свою функцию, выходят и забивают.

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Тот кадровый потенциал, который сейчас у Скрипника в атаке, его нет ни у Луческу, ни у Каштру", – заявил Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, Заря после победы над Рухом в 20-м туре УПЛ занимает в турнирной таблице третье место, имея в своем активе 35 очков. От Шахтера луганчане отстают на 7 пунктов, однако имеют одну игру в запасе.

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