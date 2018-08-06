Денисов – про відкидання м'яча Хацкевичем: В АПЛ його би вже знищили за таке

Директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов висловився щодо відкидання м'яча головним тренером Динамо Олександром Хацкевичем у кінці матчу Динамо – Шахтар (1:0).

"У мене відчуття, що арбітри не так бояться відсидіти чотири матчі, скільки бояться поставити пенальті в ворота Динамо. Що стосується Хацкевича, то в Англії або Іспанії його б уже просто "знищили". Такого тренер собі не дозволяє. Занадто багато бруду в українському футболі", – сказав Денисов в ефірі програми Великий Футбол на каналі Футбол 1.

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Нагадаємо, наприкінці матчу Динамо – Шахтар м'яч вилетів в аут і прилетів до рук наставника киян Олександра Хацкевича, але той не дав "гірникам" можливості одразу ввести "шкіряного" в гру, відкинувши його далі.

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