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Денисов – об отбрасывании мяча Хацкевичем: В АПЛ его бы уже уничтожили за такое

10:37 176 Читати українською
Денисов – об отбрасывании мяча Хацкевичем: В АПЛ его бы уже уничтожили за такое
Александр Денисов / Официальный сайт каналов Футбол 1 и Футбол 2

Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов высказался об отбрасывании мяча главным тренером Динамо Александр Хацкевич в конце матча Динамо – Шахтер (1:0).

"У меня ощущение, что арбитры не так боятся отсидеть четыре матча, сколько боятся поставить пенальти в ворота Динамо. Что касается Хацкевича, то в Англии или Испании его бы уже просто "уничтожили". Такого тренер себе не позволяет. Слишком много грязи в украинском футболе", – сказал Денисов в эфире программы Великий Футбол на канале Футбол 1.

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Напомним, в конце матча Динамо – Шахтер мяч вылетел в аут и прилетел в руки наставника киевлян Александра Хацкевича, но тот не дал "горнякам" возможности сразу ввести "круглого" в игру, отбросив его дальше.

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Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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