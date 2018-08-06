Денисов – об отбрасывании мяча Хацкевичем: В АПЛ его бы уже уничтожили за такое

Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов высказался об отбрасывании мяча главным тренером Динамо Александр Хацкевич в конце матча Динамо – Шахтер (1:0).

"У меня ощущение, что арбитры не так боятся отсидеть четыре матча, сколько боятся поставить пенальти в ворота Динамо. Что касается Хацкевича, то в Англии или Испании его бы уже просто "уничтожили". Такого тренер себе не позволяет. Слишком много грязи в украинском футболе", – сказал Денисов в эфире программы Великий Футбол на канале Футбол 1.

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Напомним, в конце матча Динамо – Шахтер мяч вылетел в аут и прилетел в руки наставника киевлян Александра Хацкевича, но тот не дал "горнякам" возможности сразу ввести "круглого" в игру, отбросив его дальше.

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