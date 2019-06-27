Деніс Суарес хоче перейти у Валенсію – гравець Барселони навіть погодився на зниження зарплати

Хавбек Барселони Деніс Суарес відчайдушно намагається покинути каталонський клуб.

Деніс Суарес хоче стати гравцем Валенсії, яка зацікавлена у послугах півзахисника, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, 25-річний іспанець готовий навіть до значного зниження зарплати у левантійському клубі. Варто відзначити, що "кажанів" очолює Марселіно Тораль, з яким Деніс разом працював у Вільяреалі.

Ще одним претендентом на хавбека називають Сельту.

Останні пів-року гравець перебував у лондонському Арсеналі, але провів за "канонірів" лише 4 матчі.

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