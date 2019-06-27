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Денис Суарес хочет перейти в Валенсию – игрок Барселоны даже согласился на снижение зарплаты

19:08 35 Читати українською
Денис Суарес хочет перейти в Валенсию – игрок Барселоны даже согласился на снижение зарплаты
Денис Суарес / Фото ESPN

Хавбек Барселоны Денис Суарес отчаянно пытается покинуть каталонский клуб.

Денис Суарес хочет стать игроком Валенсии, которая заинтересована в услугах полузащитника, сообщает Marca.

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По информации издания, 25-летний испанец готов даже к значительному снижению зарплаты в левантийском клубе. Стоит отметить, что "летучих мышей" возглавляет Марселино Тораль, с которым Денис вместе работал в Вильярреале.

Еще одним претендентом на хавбека называют Сельту.

Последние пол-года игрок находился в лондонском Арсенале, но провел за "канониров" лишь 4 матча.

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