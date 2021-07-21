"Конфлікт з Деметрадзе? Банальні непорозуміння у побуті. На сніданку перед грою пішли у їдальню. В команді виступали два грузини: Деметрадзе і Гоча Джамараулі. Коли Гоча був наодинці – золотий пацан і на полі, і у побуті. Це як з африканцями: один – добре, два – вже угруповання. На сніданку Деметрадзе почав: то яєчня не така, то ще якісь претензії. Шищенко висловив здивування і запитав, що їм не подобається. Деметрадзе відповів.

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Я заступився за Сергія: "Рота прикрий!". Георгій хотів щось показати, не знаю. Взяв у руки столовий ніж, типу, гарячий хлопець, хотів налякати. Кажу йому: "Заспокойся. Якщо треба, йдемо на вулицю – переговоримо". Поговорили, Жора перепросив. Інцидент вичерпали. Спілкувалися потім нормально. В будь-якому колективі трапляються і сварки, і бійки. Ворожнечі у нас не було", – розповів Яксманицький у інтерв'ю Fan Day.

Нагадаємо, Деметрадзе у сезоні 1999/00 виступав за київське Динамо, з яким став чемпіоном України. Потім грузин змінив велику кількість клубів, серед яких були донецький Металург та київський Арсенал.

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