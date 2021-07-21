"Конфликт с Деметрадзе? Банальные недоразумения в быту. На завтраке перед игрой пошли в столовую. В команде выступали два грузина: Деметрадзе и Гоча Джамараули. Когда Гоча был один – золотой пацан и на поле, и в быту. Это как с африканцами: один – хорошо, два – уже группировка. На завтраке Деметрадзе начал: то яичница не такая, то еще какие-то претензии. Шищенко выразил удивление и спросил, что им не нравится. Деметрадзе ответил.

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Я вступился за Сергея: "Рот прикрой!". Георгий хотел что-то показать, не знаю. Взял в руки столовый нож, типа, горячий парень, хотел напугать. Говорю ему: "Успокойся. Если надо, идем на улицу – переговорим". Поговорили, Жора извинился. Инцидент исчерпали. Общались потом нормально. В любом коллективе случаются и ссоры, и драки. Вражды у нас не было", – рассказал Яксманицкий в интервью Fan Day.

Напомним, Деметрадзе в сезоне 1999/00 выступал за киевское Динамо, с которым стал чемпионом Украины. Затем грузин сменил большое количество клубов, среди которых были донецкий Металлург и киевский Арсенал.

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