В среду, 15-го ноября, во время тренировки сборной Франции вингер ПСЖ Усман Дембеле нанёс травму полузащитнику Реала Эдуардо Камавинга. Как информирует L'Equipe, полузащитник "бланкос" получил удар в колено и рухнул на газон, после чего был вынужден досрочно завершить сессию.

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После завершения тренировки Камавинга сообщил главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму о том, что он в порядке. Однако степень серьёзности травмы ещё не определена. Игроку предстоит пройти медицинское обследование.

Франция готовится сыграть два завершительных матча отбора к Евро-2024 – с Гибралтаром дома и Грецией на выезде. Встречи запланированы на 18 и 21 ноября соответственно.