Челси согласовал контракт с Усманом Дембеле до лета 2026-го, сообщает ABC.es.

Обамеянг с позором вернется в Арсенал – переговоры с Барселоной провалились

Несмотря на принципиальную договоренность между сторонами, переговоры еще не завершены, источник оценивает возможность трансфера в 99%. Барселона также поддерживает переход 24-летнего француза, который уже несколько недель отстранен от команды Хави.

По информации Planeta Barça, каталонцы могут усилиться взамен атакующим полузащитником Челси Хакимом Зиешем. Между клубами продолжаются интенсивные переговоры, чтобы завершить сделку до закрытия трансферного окна.

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