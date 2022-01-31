Обамеянг з ганьбою повернеться в Арсенал – перемовини за Барселоною провалились
Горе-нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг провів одноденну "відпустку" у столиці Каталонії.
Барселона не змогла переконати Арсенал відпустити П'єр-Емеріка Обамеянга на правах оренди, повідомляє The Athletic.
Обамеянг прилетів у Барселону для підписання контракту
Причиною зриву перемовин стала висока зарплата габонця, виплату якої каталонці хотіли розділити з "канонірами". П'єр-Емерік вже прилетів до Барселони і навіть робив фото з місцевими фанатами, але змушений повертатись до Лондона з нічим.
Нагадаємо, Обамеянг також "побив горщики" з керівництвом Арсенала і близько двох місяців не потрапляє до заявки лондонців.
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