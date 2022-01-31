Барселона не змогла переконати Арсенал відпустити П'єр-Емеріка Обамеянга на правах оренди, повідомляє The Athletic.

Обамеянг прилетів у Барселону для підписання контракту

Причиною зриву перемовин стала висока зарплата габонця, виплату якої каталонці хотіли розділити з "канонірами". П'єр-Емерік вже прилетів до Барселони і навіть робив фото з місцевими фанатами, але змушений повертатись до Лондона з нічим.

Нагадаємо, Обамеянг також "побив горщики" з керівництвом Арсенала і близько двох місяців не потрапляє до заявки лондонців.

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