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Деле Аллі травмував коліно

09:15 183 Читать на русском
Деле Аллі травмував коліно
Деле Аллі / Фото: соцмережі

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі може пропустити декілька матчів.

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі отримав пошкодження в матчі АПЛ проти Фулхема, в якому його команда перемогла з рахунком 2:1.

Фулхем – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Футболіст був замінений на 86-й хвилині гри. Перед цим він відзначився забитим м'ячем.

"Це травма лівого підколінного сухожилля. Сподіваюся, що серйозної проблеми не буде. Він пройде обстеження", – сказав наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно.

У поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв 17 матчів в АПЛ, забив 5 м'ячів та віддав 1 результативну передачу.

Тоттенхем на останній хвилині вирвав перемогу над Фулхемом

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Фулхем - Тоттенхем: Неділя 20 січня 2019

Фулхем
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Деле Аллі Деле Аллі Фулхем - Тоттенхем
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