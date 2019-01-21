Деле Аллі травмував коліно

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі може пропустити декілька матчів.

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі отримав пошкодження в матчі АПЛ проти Фулхема, в якому його команда перемогла з рахунком 2:1.

Фулхем – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Футболіст був замінений на 86-й хвилині гри. Перед цим він відзначився забитим м'ячем.

"Це травма лівого підколінного сухожилля. Сподіваюся, що серйозної проблеми не буде. Він пройде обстеження", – сказав наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно.

У поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв 17 матчів в АПЛ, забив 5 м'ячів та віддав 1 результативну передачу.

Тоттенхем на останній хвилині вирвав перемогу над Фулхемом